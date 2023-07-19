Muş'ta Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Muş'ta bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Muş'ta bir tekstil atölyesinin polar deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Muş'ta bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 30 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinin bodrum katında çıkan yangın çalışanlar tarafından fark edilerek 112 çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yangına müdahale edilerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye etti.

Yangına müdahale eden itfaiye eri Nihat Karakaya, 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, "112 çağrı merkezinden bize çağrı geldi hemen yangının olduğu bölgeye geldik ve zaman kaybetmeden müdahale ettik. 1 saatlik bir çalışma sonucunda yangını söndürdük. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Tedbir nedeni ile binada yaşayan vatandaşları tahliye ettik" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ