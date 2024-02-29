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Muş'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Zanlıdan Birisi Tutuklandı

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Muş'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, belge ve tarihi eser ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 26 Şubat'a belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 15 muhtelif belge, 4 senet, 4 satış sözleşmesi, ajanda ve 37 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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