Muş'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Zanlıdan Birisi Tutuklandı
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, belge ve tarihi eser ele geçirildi.
Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 26 Şubat'a belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda tabanca, 2 tabanca şarjörü, 13 tabanca fişeği, 15 muhtelif belge, 4 senet, 4 satış sözleşmesi, ajanda ve 37 tarihi eser ele geçirildi.