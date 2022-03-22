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Muş'ta taşımalı eğitime kar engeli

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta taşımalı eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent için yoğun kar uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Mart Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

23 Mart, Muş, kar, Güncel, Haberler

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