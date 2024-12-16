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Muş'ta Tasarım ve Üretim Şenliği Düzenlendi

Muş'ta Tasarım ve Üretim Şenliği Düzenlendi
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Muş'ta düzenlenen 'Tasarım ve Üretim Şenliği'nde, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 170 öğrenci tarafından hazırlanan 43 proje sergilendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, öğrencilerin eğitimlerine devam edeceğini ve gelecekte Selçuk Bayraktar gibi başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 170 öğrencinin hazırladığı projeler sergilendi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğinde Gençlik Merkezinde "Tasarım ve Üretim Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 43 proje tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, atölye çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

110 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin atölyede eğitim gördüğünü belirten Taşdemir, şunları kaydetti

"Öğrencilerimizin 36 hafta boyunca eğitimleri devam edecek. İleride Selçuk Bayraktar gibi bir nesil inşa etmek için buradayız. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir eğitimin sonunda çocuklarımızın heyecanını görmek için buradayız. İnşallah bundan sonraki yarışmalara daha çok proje göndereceğiz. Gençlerimiz ülkemizi temsil edecek projelere imza atacak. Bundan umutluyuz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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