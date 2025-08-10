Muş'ta Suriyeli Aileler Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Muş'ta Suriyeli Aileler Arasında Kavga Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Suriyeli iki aile arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Olayda bir kadının darbedildiği ve polisin müdahalesi gerektiği görüldü.

MUŞ'ta Suriyeli iki aile arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve sopalı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki katlı binada yaşayan aileler arasındaki kavgada bir kadının darbedildiği görüldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar, başka bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında bir kadının yumruk ve tekmelerle merdivenlerden aşağı indirildiği, bazılarının araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.