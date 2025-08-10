Muş'ta Suriyeli Aileler Arasında Kavga Çıktı

Muş'ta iki Suriyeli aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Kavgada bir kadının darbedildiği anlar görüntülendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MUŞ'ta Suriyeli iki aile arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve sopalı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki katlı binada yaşayan aileler arasındaki kavgada bir kadının darbedildiği görüldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar, başka bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında bir kadının yumruk ve tekmelerle merdivenlerden aşağı indirildiği, bazılarının araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,

