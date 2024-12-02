Muş'ta Soğuk Hava Ağaç ve Bitkileri Kırağıyla Kapladı
Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar, ağaç ve bitkileri kırağıyla kaplarken, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için branda ve battaniye kullandı.
Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, araç ve evlerin camlarını buz tuttu.
Vatandaşlar, araçlarını branda ve battaniye ile örterek soğuktan korunmaya çalıştı.