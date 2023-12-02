Muş'ta sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Muş'ta sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Muş'ta sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
MUŞ - Muş'ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
Muş'ta sabah sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü karayolunda araçlar dörtlülerini ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Muş-Bitlis kara yolunda seyreden sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.