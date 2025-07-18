Muş'ta Silahlı Kavga: Taraflar Polisle Ayırıldı

MUŞ'ta iki grup arasında silahlı, sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, pompalı tüfek ile sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis 'uyarı' ateşi açarak tarafları ayırmaya çalışırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler büyük panik yaşadı. Tarafları ayıran polis pompalı tüfek ile sopalara el koyarken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.