Muş'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Gözaltı

Muş'un Bulanık ilçesinde dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şeref Arslan (47) ve Derar Koca'nın (49) yaşamını yitirdiği, Burhan, Erkan, Cemal ve Nadir Koca ile Nimetullah Meşhur'un yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca (50) da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.