Muş'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı, 6 Tutuklama

Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Çarşı merkezinde 9 Eylül'de iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Güvenlik güçlerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki yaralı bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
