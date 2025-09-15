Muş'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı, 6 Tutuklama
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Çarşı merkezinde 9 Eylül'de iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Güvenlik güçlerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gözaltındaki yaralı bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel