Muş'ta Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı

MUŞ'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.