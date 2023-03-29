MUŞ'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ; ÇATILAR UÇTU, EV VE İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI

MUŞ'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

MUŞ'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah başlayıp, öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Bina çatılarından uçan sac parçaları, tahta ve çiviler çevreye savrulurken, ev ve iş yerlerinin camlarında kırıklara neden oldu.

Oturduğu sitenin çatısının büyük bir gürültüyle uçarak çevreye savrulduğunu anlatan Turan Akın, Son bir saat içerisinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle, binamızın çatısı uçtu. Çatıların uçma anında neredeyse 2-3 tane insan yaralanıyordu. Hastane bahçesine düştü. Ön tarafa da düşmüş o yüzden tehlike arz ediyor dedi. (DHA)