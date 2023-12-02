Muş'ta sıcak hava çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Koyunları merada otlatan çiftçiler yemden tasarruf ediyor

MUŞ - Türkiye'nin önemli Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden olan Muş'ta Aralık ayında karın yağmaması hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Muş'ta havanın güzel olması, hayvanlarını meralarda otlatmaya devam eden besicilerin yüzünü güldürdü. Muşta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem, saman ve arpadan tasarruf etmesini sağlıyor. Sıcak havaları fırsat bilerek koyunlarını meraya otlatmaya çıkaran besici Seyit Çöglü, havalan mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Şuan Muş'ta halen kar yok. Kış mevsimi çok güzel geçiyor. Havaların böyle olması bizi sevindirdi. Yem, saman ve arpadan tasarruf ediyoruz. Havaların 20 gün daha böyle olması için dua ediyoruz. Bu mevsimde karın yağmaması hepimizi çok sevindiriyor" dedi.