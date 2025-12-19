Sağlık çalışanları, eğitimlerle toplumun "sağlık okuryazarlığı" düzeyini arttırıyor

Muş'ta "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarından oluşturulan ekip, verdiği eğitimlerle toplumun "sağlık okuryazarlığı" düzeyinin arttırılmasına katkı sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Akademisi" (SAHA) projesi kapsamında, kentte doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, ebe, diş hekimi ve diyetisyenin yer aldığı ekip oluşturuldu.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde merkez ve köylerde başta kadınlar olmak üzere vatandaşlarla bir araya gelen ekip, aile hekimliği sistemi, kanser taramaları, erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı, akılcı ilaç kullanımı,? ruh sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi veriyor.

Toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve bireylerin sağlıklı yaş almasını sağlamak için çalışma yürüten ekip, bu yıl merkez ve köylerde 1900 kişiye eğitim verdi.

Son olarak Kızılağaç beldesinde kadınlara yönelik eğitim programı gerçekleştiren "SAHA elçileri", verdikleri bilgilerle toplum sağlığının gelişmesine ve "sağlık okuryazarlığı" düzeyinin arttırılmasına katkı sağlamaya çalıştı.

"Eğitimi merkezle sınırlı tutmuyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Nidanur Bilgiç, AA muhabirine, kentin en ücra köylerine kadar giderek, vatandaşlara sağlık konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden doğru şekilde yararlanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Muş'un tüm ilçe, köy ve beldelerine gidiyoruz. Eğitimi merkezle sınırlı tutmuyoruz. Ücra köylere kadar ulaşım sağlayıp herkese eğitim veriyoruz. Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını anlaması, sağlıkla ilgili terimleri bilmesi ve ne zaman, nereye, nasıl başvuracağını öğrenmesi gerektiğidir. Amacımız kişilere birinci basamak sağlık hizmetlerini öğretmek, birinci basamak tedavileri almalarını sağlamak ve ufak bir sorunda hastaneye gitmelerini önleyerek aile hekimliklerine, toplum sağlığı merkezlerine, sağlıklı hayat merkezlerine gelmelerini sağlamaktır."

"Eğitim sayesinde daha sağlıklı ve daha kaliteli hayatları olacak"

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Dr. Berivan Bilican ise "Bu eğitim sayesinde kadınlarımız artık daha düzgün beslenebilecekler ve egzersizleri nasıl yapacaklarını bilecekler. Kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı konusunda daha bilinçli olacaklar. Bazı katılımcıları kanser taraması yapması için merkezimize yönlendirdik. Bu eğitim sayesinde daha sağlıklı ve daha kaliteli hayatları olacak." dedi.

Fizyoterapist Ramazan Taşan da "Kızılağaç beldesinde kadın danışanlarımıza fiziksel aktivite farkındalığını anlattık. Arkadaşlarımız da beslenme ve psikolojik danışmanlığı anlattı. Amacımız, merkeze gelemeyen, kırsalda yaşayan kadınlarımıza bu hizmeti onların ayağına götürmek." diye konuştu.

Toplum sağlığı için çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptıklarını aktaran Uzman Diyetisyen Kevser Başoğlu, eğitimlerde sağlıklı beslenmeye özellikle vurgu yaptığını kaydetti.