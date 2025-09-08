Muş'ta Sağlık Çalışanlarına Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Muş YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay ve psikolog Zehra Şahin, Muş Özel Şifa Hastanesiyle yapılan kapsamında düzenlenen programda, hastane personeline bağımlılık türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler aktardı.

Seminerde katılımcılara, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikososyal destek sağlayan YEDAM'ın çalışmaları anlatıldı.

Sağlık çalışanları, bağımlılıkla ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek bilgi aldı.

Muş YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay, "Bağımlılık sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen ciddi bir sorun. Erken başvurular hem tedavi sürecini kolaylaştırıyor hem de bağımlılığın olumsuz etkilerini en aza indiriyor." dedi.

YEDAM'ın 12 yaş üzeri bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet sunduğunu hatırlatan uzmanlar, erken başvurunun önemine dikkati çekti.