Haberler

Muş'ta Sağlık Çalışanlarına Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Muş'ta Sağlık Çalışanlarına Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş YEDAM, bağımlılıkla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir seminer düzenleyerek, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Muş YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay ve psikolog Zehra Şahin, Muş Özel Şifa Hastanesiyle yapılan kapsamında düzenlenen programda, hastane personeline bağımlılık türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler aktardı.

Seminerde katılımcılara, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikososyal destek sağlayan YEDAM'ın çalışmaları anlatıldı.

Sağlık çalışanları, bağımlılıkla ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek bilgi aldı.

Muş YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay, "Bağımlılık sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen ciddi bir sorun. Erken başvurular hem tedavi sürecini kolaylaştırıyor hem de bağımlılığın olumsuz etkilerini en aza indiriyor." dedi.

YEDAM'ın 12 yaş üzeri bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet sunduğunu hatırlatan uzmanlar, erken başvurunun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra kurtulan kadının mutluluğu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit emniyet müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

Şehit emniyet müdürünün annesinin yürek yakan anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.