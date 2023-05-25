Muş'ta sağanak yağış etkili oldu: Bir ev yıkıldı, 10 evde hasar oluştu

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çukurbağ köyünde derenin taşması sonucu, bir ev yıkılırken 10 evde hasar oluştu, bir araç zarar gördü. Tarım arazileri çamurla kaplandı.

MUŞ'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çukurbağ köyünde derenin taşması sonucu, bir ev yıkılırken 10 evde hasar oluştu, bir araç zarar gördü. Tarım arazileri çamurla kaplandı.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çukurbağ Köyü'nün içinden geçen Yazla Deresi taştı. Yağmur sebebiyle taşan derenin suları bir evi yıkarken, 10 evde hasar oluştu. Köydeki bir araçta dere sularından zarar gördü. Dere sularının taşıdığı çamur tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, geniş çaplı temizleme çalışması başlattı. Köy sakinleri ise su altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Saniyeler içerisinde büyük bir afete tanık olduklarını anlatan Çukurbağ Köyü Muhtarı Cahit Biter, 'Öğlen saatlerinde köyümüzde büyük bir sel kalktı. Kimse böyle bir afet görmedi. Yaklaşık 10 evimiz zarar gördü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Ama mal kaybı çok var' dedi.

Ailesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadığını anlatan köy sakinlerinden Habip Demir ise, 'Biranda sel gelince çoluk çocuğu alıp gerekli yere, sağlam yere sığındık. Tekbirimizi aldıktan sonra yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. Can olarak bir zararımız olmadı ama maddi olarak baya oldu. Sel arabayı aldı götürdü. Baş edemeyince arabayı bağladık. Bağlamasaydık su alıp götürecekti' diye konuştu.