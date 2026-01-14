Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarının geleceği günü umutla bekliyor.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, "Devlet size her fırsatı tanıdı. Oğlum çık gel, devlete teslim ol. Biz de sana yardımcı olacağız." dedi.

Anne Gülbahar Teker de "Kar, kış demeden eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Oğlum gel, teslim ol." diye konuştu.