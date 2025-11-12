Haberler

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi devam ediyor

Güncelleme:
Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta düzenledikleri eyleme devam ediyor. Aileler, çocuklarının teslim olmasını talep ederek umutla bekliyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, umutla bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Halit Altun, basın mensuplarına 12 yıldır oğluna kavuşmak için mücadele ettiğini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Oğlum, sesimizi duyuyorsanız gelin, teslim ol. Bir an evvel bu yasalardan siz de faydalanın, biz de faydalanalım. Oranın bize bir faydası olmaz. Oradaki insanların bize bir faydası olmaz. Milletine, devletine, evine, yuvana gel. Bizi dinleyin."

Anne Gülbahar Teker de "Mehmet Emin'in annesiyim. Bu süreçte çocuklarımız gelip teslim olsun. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
