Muş'ta PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Güncelleme:
Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta düzenledikleri eylemlerine devam ediyor. Aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunarak, 'Evlat nöbetindeyiz' mesajı veriyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Yıldız, "Oğlum birçok kişi gelip teslim oldu. Çok şükür, 'Terörsüz Türkiye' sürecini yaşıyoruz. Artık küçük değilsin, sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin teslim olun." dedi.

Baba Alaattin Koçhan da oğlu Ersin'in 2016'da Bursa'da kaçırıldığını belirterek, "Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum, sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
