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Muş'ta PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar için Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar için Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
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Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının peşinde olan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yapıyor. Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, PKK ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getiriyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Halit Altun ise "Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bütün dünya duysun. Oğlum Muhsin, vatanınıza, memleketinize dönün. Bu insanların bize faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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