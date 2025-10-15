Haberler

Muş'ta PKK Mağduru Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta düzenledikleri eylemlerle evlatlarının dönmesini talep ediyor. Aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek, 'Evlat nöbetindeyiz' mesajını veriyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının dönmesini umutla bekleyen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuğundan teslim olmasını isteyen Yıldız, "Osman'ın annesiyim. Her şey çok güzel olmuş. Yolunuzu da açmışlar, gelin teslim olun. Sizi bekliyoruz. Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum. Yeter artık. Bir çok kişi gelip teslim oldu, sen de dön." dedi.

Baba Halit Altun da oğlu için eyleme katıldığını belirterek, "12 yıl önce çocuğum okul okurken terör örgütü PKK tarafından götürüldü. Bütün dünya sesimizi duydu maalesef onlar duymazdan geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
