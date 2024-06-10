Muş'ta park halindeyken motor bölümü alev alan araçta maddi hasar oluştu
Merkez PTT Caddesi'nde park halindeki araçta motor kısmında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Muş'ta park halindeyken motor bölümü alev alan araçta maddi hasar oluştu.
Merkez PTT Caddesi'nde park halindeki 25 ACG 336 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan duman yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.