Muş'ta Otopark Yakınında Erkek Cesedi Bulundu

Muş'ta bir açık otoparkın yakınında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

Muş'ta bir otoparkın yakınında erkek cesedi bulundu.

Kültür Mahallesi'ndeki bir açık otoparkın duvarının kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yetişkin erkek cesedini otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
