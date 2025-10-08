Muş'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Muş-Bulanık kara yolunun Cankurtaran köyü mevkisinde Mehmet Deniz yönetimindeki 60 ABY 111 plakalı otomobil ile Recep Kara idaresindeki 42 AGT 978 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Deniz, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel