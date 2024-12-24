Muş'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki aracın çarpışması sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Rüstemgedik beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.