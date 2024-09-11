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Muş'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

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Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Karakale Karakolu mevkisinde Ferhat Çelik yönetimdeki 16 BIU 133 plakalı otomobil ile Mehmet Nasif Yavuz hakimiyetindeki 01 NR 101 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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