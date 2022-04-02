Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı - Haberler

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Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MUŞ (AA) - Muş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından valilik önünde kurulan çadırda, otizmli çocukların sergiledikleri oyunlar, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı konuşmada, bu anlamlı günden bir empati çadırı kurduklarını söyledi.

Her zaman çocukların yanında olduklarını belirten Kıvanç, toplumun otizmli çocuklar konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

milli eğitim bakanlığı, oyunlar, Otizm, Muş, Güncel, Haberler

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