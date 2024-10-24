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Muş'ta Otantik Çay Ocaklarında Kış Hazırlıkları Başladı

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Muş'ta soğukların artmasıyla birlikte kentin otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu. Çay ocakları, vatandaşların kış aylarında buluşma noktası haline gelirken, sıcak ortamda çay içerek sohbet edenler için keyifli anlar sunuyor.

Muş'ta otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu

MUŞ - Muş'ta sonbaharın kendini iyice hissettirmesiyle birlikte otantik çay ocaklarında kış hazırlığı başladı.

Muş'ta soğukların artmasıyla birlikte kentin vazgeçilmezi olan çay ocaklarına sobalar kuruldu. Vatandaşların kış aylarında buluşma noktası haline gelen çay ocakları, sobaların yanmasıyla birlikte sıcak bir ortam sunuyor. Vatandaşlar, soba başında sıcak çaylarını yudumlayarak keyifli sohbetler ediyor.

Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde çay ocaklarında soba etrafında toplanan insanların hem ısındığı hem de hoş vakit geçirdiği söyleyen işletme sahibi Yılmaz Alak, "Geçen yıla göre bu yıl kışımız erken geldi. Geçen yıl havalar daha iyiydi. Geçen yıl biz bu zamanlarda daha sobaları kurmamıştık. Bu yıl sobalarımızı daha erken kurduk. Doğu Anadolu Bölgesi kışın çok soğuk ve çetin olduğu için ekstradan soba da kuruyoruz. Bunun yanında yaklaşık 5 ton odun ve kömür yakıyoruz. Sobalarımız yaklaşık nisan ayının sonuna kadar hava durumuna göre kalıyor. Kışları çok soğuk ve çetin geçtiği için bizler sobanın başında sürekli vaktimizi sobanın başında sohbet ederek geçiriyoruz. Çok soğuk olduğu için tahmin ediyorum ki bu sene kış daha uzundur. Bunun yanında biz de daha fazla odun ve kömür almak zorunda kalıyoruz. Kış olduğu için malum ısınmak zorunda kalıyoruz. Geçmişte çocukken oynadığımız küçük oyunlar var. Onları oynuyoruz. Bunun yanında atalarımızın, dedelerimizin bize anlattıkları hikayeler, masalları anlatıyoruz. Zaman zaman yaşı daha büyük oranlar bize anlatıyorlar, biz de onları dinliyoruz. Sobanın etrafında oturup çay içiyoruz" şeklinde konuştu.

Muş'ta Otantik Çay Ocaklarında Kış Hazırlıkları Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel

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