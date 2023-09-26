Muş'ta Operasyonda Ruhsatsız Tabanca ve Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek ve 24 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.