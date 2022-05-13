Muş'ta okulların masa ve sıralarını öğrenciler üretiyor - Haberler

MUŞ (AA) - Muş'ta lise öğrencilerinin hazırladığı masa, sıra ve dolaplarla okulların mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, masa, sıra ve dolap üretimlerini sürdürüyor.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında hazırlanan mobilyalar, kentteki okullara dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazeteciler, projeyle okulların daha iyi hale getirilmesi için mobilya üretiminin devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin okulların ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye katkı sağladıklarını anlatan Kıvanç, şöyle dedi:

"Öğretmen odalarının daha iyi hale getirilmesi, donatımları, öğretmenlerimizin en üst düzeyde yararlanabileceği fiziki ortamların iyileştirilmesi anlamında öğretmen dolapları, toplantı masaları, sandalyeler ve koltuklar üretiliyor. Üretilen bu mefruşatlar ilimizde donanımı iyi olmayan okullarımızın donanımını giderecek. Mobilyalar bugünden itibaren adreslerine teslim edilecek."

Okul müdürü Erhan Subaşı ise geçen yıl 1 milyon lira olan cironun, bu sene şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.