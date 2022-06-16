Muş'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen satranç turnuvasına 30 öğrenci katıldı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde yarıştığı turnuvada, dereceye girenlere kupa, para ödülü ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi Müdürü Nesim Aytepe, öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirebilecekleri imkanlarını sunduklarını söyledi.

Öğrencilerin, satranç gibi zeka gerektiren bir oyunda dahi pratik, hızlı, çabuk karar verebildiğini ifade eden Aytepe, "Satranç sporu bir eğitim aracı. Öğrencileri ve gençleri satranca teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarılar diliyor tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Kasım Demircan ise 30 sporcunun turnuvaya katıldığını belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Katıldığı satranç turnuvalarında 5 kez birinci olan öğrencilerden Eyüp Turan ise "En büyük hedefim, okullar arası Türkiye şampiyonu olmak. Hayalimde hiç ikincilik yok, hep birinciliği kazanmaktır." dedi.