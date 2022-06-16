Muş'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Muş'ta okullar arası satranç turnuvası düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen satranç turnuvasına 30 öğrenci katıldı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde yarıştığı turnuvada, dereceye girenlere kupa, para ödülü ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi Müdürü Nesim Aytepe, öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirebilecekleri imkanlarını sunduklarını söyledi.

Öğrencilerin, satranç gibi zeka gerektiren bir oyunda dahi pratik, hızlı, çabuk karar verebildiğini ifade eden Aytepe, "Satranç sporu bir eğitim aracı. Öğrencileri ve gençleri satranca teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarılar diliyor tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Kasım Demircan ise 30 sporcunun turnuvaya katıldığını belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Katıldığı satranç turnuvalarında 5 kez birinci olan öğrencilerden Eyüp Turan ise "En büyük hedefim, okullar arası Türkiye şampiyonu olmak. Hayalimde hiç ikincilik yok, hep birinciliği kazanmaktır." dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title