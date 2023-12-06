Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Okullar Arası Karate İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erdi. Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 60 sporcu katıldı ve müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, ilde yapılan müsabakaların lisanslı sporcu sayısını artırmayı ve gençleri uluslararası turnuvalara kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğince düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 60 sporcunun katılımıyla önceki gün başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, okul sporları kapsamında ilde birçok branşta müsabakaların gerçekleştirildiğini söyledi

Amaçlarının hem lisanslı sporcu sayısını artırmak hem de uluslararası turnuvalara gençleri kazandırmak olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda milli takıma sporcu yetiştirme gayesi içindeyiz. Bakanlığımızca başta Muş ilimiz olmak üzere 5 ilçemize ve 17 beldemizde spor salonları ve tesisler yaptık. Şu anda 5 ilçemizde ve Muş merkezimizde karate, güreş, tekvando, voleybol, basketbol gibi birçok branşta faaliyet göstermekteyiz. Bugün burada bu kadar sporcunun bir arada olmasının en önemli sebeplerinden biride siz değerli ailelerimizin fedakarlık yaparak çocuklarını spora yönlendirmesidir. Sporla hemhal olan çocuklar madde bağımlılığı başta olmak üzere diğer kötü alışkanlıklardan da uzak durur. Bu çocukların öz güveni diğer çocuklara göre daha yüksek olur."

Bakanlığın imkanları dahilinde gençlere hizmet edeceklerini vurgulayan Taşdemir, "Tesis var, antrenör var, malzeme var bundan sonra bize düşen, başarıyı artırmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Spor Muş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title