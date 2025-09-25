Muş'ta Okul Öncesi Farkındalık Çalışması Düzenlendi

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okul Öncesi Farkındalık Çalışması" etkinliği düzenlendi.

Bal Peteği Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar, oyunlar oynadı, resim çizerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, okul öncesi eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte çocukların çok güzel eğlendiğini söyledi.

Okul öncesi eğitimin çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişimini çok ciddi şekilde etkilediğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın okul öncesi eğitime dahil olmasını istiyoruz. Bugün bunu sağlamak, bunun farkındalığını oluşturmak için bir etkinlik gerçekleştirdik. İlimizdeki bütün anaokullarından öğrencilerimizi buraya davet ettik. Bu şekilde hem okul, öğrenci ve veli ilişkisini geliştirmeye, pekiştirmeye çalışıyoruz. Velilerimiz etkinliğe iştirak ettiler. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."