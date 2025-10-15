Haberler

Muş'ta Okul Güvenliği İçin Tedbirler Artırıldı

Muş'ta Okul Güvenliği İçin Tedbirler Artırıldı
Güncelleme:
Muş'ta öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için okul önlerinde güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin huzurlu bir eğitim süreci geçirebilmeleri amacıyla okul çevresinde düzenli güvenlik önlemleri uyguluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki tüm okullar ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açıldığı ilk günden itibaren okul çevrelerinde düzenli olarak görev yapan ekiplerimiz, öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde giriş ve çıkış yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri titizlikle alınmaktadır. Okul çevresinde bulunması gereken kişiler dışındaki şahıslar alandan uzaklaştırılarak oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmektedir. Trafiğin güvenli ve düzenli seyri için de gerekli düzenlemeler yapılarak asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarla öğrencilerimize güvenli ve huzurlu eğitim ortamı sunulmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir eğitim süreci geçirmeleri amacıyla yürütülen çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülecektir."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
