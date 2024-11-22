Muş'ta Öğretmenler Hatıra Ormanı Oluşturuldu
Muş'un Bulanık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmenler Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Fidan dikim etkinliğinde öğretmenler adına ağaçlar toprakla buluşturuldu.
Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledikleri söyledi.
Öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Tunçel, bundan sonraki yıllarda da fidan dikimine devam edeceklerini kaydetti.