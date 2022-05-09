Muş'ta öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakımını yapıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, belirledikleri evleri ziyaret ederek arızalı elektrik ve su tesisatını yeniliyor, sorunlu mobilyaları onarıyor.

Okul Müdürü Muhammet Ali Demir, okulun idarecilerinin ihtiyaç sahibi ailelere yapılabilecek yardımlar konusunda velilerle görüştüklerini belirtti.

Bu doğrultuda okuldaki elektrik, elektronik, metal, bilişim ve mobilya teknolojileri alanlarından destek alındığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Okulumuz, projede okul idaremizce belirlenen ailenin tadilat ve tamirat işlerini yürüttü. Burada önemli olan öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunması, yardımlaşmanın verdiği güzel duyguyu tatmalarıdır. Projenin yürütülmesinde emeği geçen okul idaresi, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim."???????

Proje Koordinatörü metal iş öğretmeni Nebi Temelli de bu proje ile öğrencilerin merhamet duygusunun geliştiğini ve ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.