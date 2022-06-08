Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi - Haberler

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Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi

Muş Belediyesi, otobüste üniversite öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen sürücünün iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Muş Belediyesi, otobüste üniversite öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen sürücünün iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Muş Alparslan Üniversitesine öğrenci taşıyan otobüs sürücüsünün öğrenciye hakaret ettiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın bildirilmesi üzerine gerekli tahkikat yapılmış, söz konusu güzergahtan sorumlu kooperatif yetkililerince şoförün iş akdinin feshedildiği bildirilmiştir. Bizlerin emaneti olarak ilimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin hakkını, hukukunu korumak boynumuzun borcudur. Onlara yapılan en küçük haksızlığı kabul etmeyeceğimiz gibi gereğini de yapacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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