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Muş'ta öğrencilere yazının tarihçesi anlatıldı

Muş'ta öğrencilere yazının tarihçesi anlatıldı
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Muş'ta düzenlenen seminerde lise öğrencilerine yazının tarihçesiyle ilgili bilgi verildi.

Muş'ta düzenlenen seminerde lise öğrencilerine yazının tarihçesiyle ilgili bilgi verildi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen seminerde, Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi Ertuğrul Erbey, öğrencilere yazının geçmişten bugüne gelmesiyle ilgili süreci uygulamalı olarak anlattı.

Yazının tarihçesine değinen Erbey, amaçlarının Görsel Sanatlar Lisesi'nde okuyan ve grafik tasarımı bölümünü düşünen öğrencilere destek sunmak olduğunu belirtti.

Erbey, "Hiçbir şey tek başına bu güne kadar gelmedi. Sürekli birbirine eklenerek, insanların da bunu geliştirmesiyle günümüze kadar getirdi. Sonuç itibarıyla içinde yaşadığımız dünyada hayatımızın her alanda yazıyla muhatap oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Ali Taş ise aldıkları eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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