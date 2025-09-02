Muş'ta Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtılmaya Başlandı

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitapları sıralara bırakılmaya başlandı.

Türk Telekom İlk ve Ortaokulu'nda sıralara bırakılan ücretsiz ders kitaplarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, ilde 699 okuldaki 104 bin 231 öğrenci için 1 milyon 139 bin 94 ücretsiz ders kitabının okullara teslim edildiğini söyledi.

Ücretsiz ders kitaplarının 8 Eylül'de öğrencilere teslim edilmek üzere sıralara bırakılmaya başlandığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Ders kitaplarını yıllardır ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıyoruz. Velilerimizin, kitapların sezon boyunca temiz şekilde kullanılması konusunda öğrencileri uyarmalarını istiyoruz. Yıl sonunda kendilerine verdiğimiz kitapları bize teslim etsinler ki geri dönüşümde değerlendirelim. Bu yıl öğrencilerin eline ulaşan kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır. Kitaplar hem biyolojik hem de psikolojik gelişim açısından öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir."

Merkez Altuncan Hatun Anaokulu'ndaki uyum eğitimi programına da katılan Altay, burada eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Kentte 939 öğrencinin okulda ilk günün ve ilk haftanın heyecanını yaşadığını ifade eden Altay, "Buradaki sevgili evlatlarımız, okulla ilk defa buluşuyor. Öğretmenlerimizle idarecilerimizle ve personelle okullarımızın temizliğini, bakım ve onarımlarını tamamladık. Bütün okullarımızda büyük heyecan ve sevgiyle öğrencilerimizi karşıladık. Bu çocuklarımızı yıl sonuna kadar en iyi şekilde yetiştirip anne babalarına teslim edeceğiz." diye konuştu.