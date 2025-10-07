Haberler

Muş'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek İçin Anlamlı Etkinlik

Güncelleme:
Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı ve Filistin'e destek mesajları verdi. Öğrenciler, empati ve dayanışma temalı etkinliklerle farkındalık oluşturdu.

Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Filistin bayrakları taşıyan öğretmen ve öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizlerle destek mesajları verdi.

Ardından Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğe katılan öğretmenler, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Okul olarak kalplerini Filistin'deki kardeşleriyle birleştirdiklerini dile getiren öğretmenlerden Ayşenur Erdem, "Öğrencilerimiz, empati ve dayanışma temalı etkinliklerle hem bilgilendi hem de insanlık değerlerini bir kez daha hatırladı. Mazlumun yanında olmak, insan olmanın en güzel yönüdür." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
