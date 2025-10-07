Muş'ta Öğrenciler, Gazze İçin Yürüyüş Düzenledi

Muş'ta Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Okulda düzenlenen konferansın ardından bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki dövizler ve Filistin bayraklarıyla Bitlis-Muş kara yolundaki üst geçide kadar yürüdü.

Üst geçide Filistin bayrağı asan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Okul Müdürü Remzi Sayılgan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, tüm ülkede okullarda eş zamanlı Filistin konusunda farkındalık etkinlikleri yapıldığını söyledi.

Filistin farkındalığının dünya kamuoyuna duyurulmasının amaçlandığını vurgulayan Sayılgan, şöyle konuştu:

"Okulumuzda düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimize farkındalık kazandırmaya çalıştık. Maarif Eğitim Modeli'nin bize kazandırdığı değerler kapsamında topluma, akademik başarının yanında farkındalık yaratabilen, duyarlı olabilen, sevgiyi, merhameti, şefkati, hoşgörüyü ve empatiyi yüreğinde taşıyan öğrenciler kazandırmayı hedefliyoruz. Bir yürekte iyilik yoksa kesinlikle akademik başarıyla meyve veremez. Bugün Filistin'e yapılan zulme, baskıya, şiddete karşı duruş sergiledik."

Öğrencilerden Rabia Karakaya ise Filistin'in, İsrail'in baskısı altında kaldığı için arkadaşlarıyla program yaptıklarını belirterek, "Katliama 'dur' demek istiyoruz. Öğrencilerin okula gitmesini ve bu soykırıma son verilmesini istiyoruz." dedi.