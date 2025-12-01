Haberler

Muş'ta Öğrenciler Ekmek Üreterek Meslek Ediniyor

Muş'ta Öğrenciler Ekmek Üreterek Meslek Ediniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Nusret Salman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurulan fırında günde 4 bin ekmek üreterek pansiyonlu okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Elde ettikleri deneyim sayesinde mesleklerinde ilerlemeyi hedefliyorlar.

Muş Nusret Salman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan fırında günde 4 bin ekmek üreterek kentteki pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda kurulan fırında ekmek üretiyor.

Ekmek yapımının her aşaması hakkında öğretmenlerinden ve usta öğreticilerden aldıkları bilgilerle becerilerini geliştiren öğrencilerin ürettiği ekmekler il merkezindeki pansiyonlu okullara dağıtılıyor.

Okul müdürü Zakir Adanur, AA muhabirine, mesleki eğitim anlamında Uygulama Oteli ve birçok üretim alanları bulunan okulda, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında fırın kurduklarını söyledi.

Okulda "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" bölümlerinde 490 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Adanur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açtığımız fırında günlük 4 bin ekmek ve talep üzerine simit, poğaça, açma, pide ve diğer unlu mamulleri üretiyoruz. Kent merkezindeki pansiyonlu okulların çoğunluğunun ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Üretime katkı sunan öğrencilerimiz mesleği de iş başında öğreniyor. Staj yapan öğrencilerimiz var. Okul döneminde normal derslerini burada yapan öğrencilerimiz oluyor. Mesleği öğrenmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri hatta ileride girişimci ve çevreci bir üretici olmaları, fırıncılık sektörüne eleman yetiştirebilmeleri için öğrencilerimiz usta öğretici ve öğretmenlerimizin nezaretinde eğitim alıyor."

Öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör ile kamuda çok rahat iş bulabileceğini anlatan Adanur, öğrencilerin bir kısmının yurt dışına da gidebileceğini belirterek, turizm ve yiyecek alanının dünyanın en gelişen sektörlerinden olduğunu kaydetti.

Adanur, "Öğrencilerimiz 6 ay okulda eğitim aldıktan sonra 5 ay da il dışındaki otellerde ve diğer tesislerde staj görüyor. Öğrencilerimizi kalifiye eleman olarak yetiştirmekteyiz." dedi.

Fırında görev yapan usta öğretici Ömer Polat ise okulun 9. ve 12. sınıf öğrencilerini, uygulamalı olarak hamurun yoğrulması, kesilmesi, kabarması ve şekil verilmesi konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Nisa Nur Yıldız da "Öğrendiğimiz bilgiler ileride işimize çok yarayacak. Restoran veya otellerde mutfak alanlarında staj yaptığımızda çok avantajlı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.