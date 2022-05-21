Muş'ta öğrenciler &quot;Bahar Konseri&quot;nde eğlendi - Haberler

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Muş'ta öğrenciler "Bahar Konseri"nde eğlendi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta öğrenciler 'Bahar Konseri'nde eğlendi

Muş Belediyesi ile Alparslan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Bahar Konseri"nde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Muş Belediyesi ile Alparslan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Bahar Konseri"nde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konserde öğrenciler, Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sanatçılarının seslendirdiği şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

Konsere katılan Belediye Başkanı Feyat Asya da öğrencilerle halay çekti.

Konserde belediye ekipleri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş, Güncel, Haberler

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