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Muş'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Muş'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Güncel Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Bulanık-Ahlat kara yolunun Zafer Mahallesi yakınlarında Galip Sönmez yönetimindeki 49 J 2357 plakalı öğrenci servisi ile 16 GT 294 plakalı Özkan Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 5'i öğrenci 9 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpkaç, hastanede yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

Özkan Yılmaz Tragger Bulanık Muş Güncel Haberler

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