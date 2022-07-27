Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

 - Güncelleme:

Muş'ta balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentte yaşayan İsa Aykut ve Ömer Özmen, balık tutmak için Muratgören Köyü yakınlarında Murat Nehri'ne girdi.

Alparslan-2 Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle nehirde mahsur kalan 2 kişi, yakınlarındaki adacığa sığındı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde mahsur kalanlar, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Murat Nehri AFAD Muş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title