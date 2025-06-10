Muş'ta Minikler Tarım ile Tanıştı

Muş'ta Minikler Tarım ile Tanıştı
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Muş'ta Minikler Tarım ile Tanıştı
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Muş'ta anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikte toprakla buluşarak tarımla tanıştı. Minik eller tohumları ekerken, doğayla bağ kurarak hem eğlendi hem de tarım hakkında bilgi edindi.

Muş'ta minikler toprakla buluştu

MUŞ - Muş'ta anaokulu öğrencileri tarım ile tanıştı. Tohumları toprakla buluşturan minik eller keyifli bir gün geçirdi.

Muş'ta anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte toprakla buluşarak tarımla tanıştı. Minik ellerin tohumları toprakla buluşturduğu etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de tarım hakkında bilgi edindi.

Küçük yaşta tarımla tanışan öğrencilerin doğayla bağ kurması hedeflenirken, etkinlikle birlikte çocukların üretime olan ilgisinin artırılması amaçlandı. Eğitimciler, bu tür faaliyetlerin çocukların tarıma olan bakışını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Minik öğrencilerin bu etkinliklerle yalnızca toprağı tanımakla kalmayıp aynı zamanda bilim temelli uygulamalarla keşfetme, sorgulama ve düşünme becerilerini de geliştirdiğini söyleyen okulun kurucusu Leyla Erdoğan, "Okulumuz, doğayla iç içe bir eğitim anlayışıyla kuruldu. Biz burada sadece bilgi değil; sevgi, merak ve özgüven de inşa ediyoruz. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil; duygusal, sosyal ve fiziksel olarak da desteklemeyi önemsiyoruz. Minik Düşünürler Anaokulunda her çocuk, doğanın bir parçası olarak büyür. Toprakla oynar, böceği tanır, rüzgarı hisseder ve en önemlisi, burada öğrenirken mutlu olur. Aynı zamanda bilim temelli etkinliklerle çocuklarımızın sorgulama, keşfetme ve düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Muş Ovası, Türkiye'nin ekilebilir en büyük üçüncü ovasıdır. Biz burada küçük çiftçiler yetiştirdik, onları toprakla buluşturduk. İlk önce soğanları ektik, sonrasında güzel bir şekilde suladık. Çocuklarımız burada toprak bilinciyle birlikte hareket edecek ve ileride belki daha büyük, daha güzel düşüncelerle hareket edip filizlenecekler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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