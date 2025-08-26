Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Malazgirt-Bulanık kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AJ 1163 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, kaza yerindeki müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.