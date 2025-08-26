Muş'ta Minibüs Kazası: 1 Ağır, 10 Yaralı

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlamalarına gidenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bulanık ilçe çıkışında meydana geldi. Malazgirt'te düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak için yola çıkanları taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,