Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edildi. Muş'ta da Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, Mevlid-i Nebi kandilini dualarla idrak etti.

Muş'ta Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

MUŞ - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edildi.

Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Muş'ta dualarla idrak edildi. Yatsı vakti Çağlayan Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Nebi kandilini dualarla idrak etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kabul edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Çağlayan Camisi'ni doldurdu.

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi programında namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit ile kandilin manevi atmosferini yaşadı. Vatandaşların ilgi gösterdiği programa katılan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, yatsı namazından önce günün anlam ve önemine ilişkin verdiği vaaz de, "Dünyaya rahmet olarak gönderilen hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yeryüzüne gelişi ile yeryüzünü şereflendirdiği seneyi devriyesindeyiz. Tamda efendimiz için yazılan mevlidi şerifini okunmasına vesile olan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemi çok canlı bir şekilde hatırlayacağız. Okullarda, camilerde, kahvehanelerde ve her yerde efendimizi anlatacağız" dedi.